Mankeur Ndiaye : « On n'a pas à se méfier des entreprises chinoises »

Les chinois sont des partenaires stratégiques pour l’Afrique. Selon Mankeur Ndiaye, il faut consolider ces relations et définir nos priorités et nos urgences. Donc, on n'a pas à se méfier des contrats que l'on signe avec les chinois. L'ex ministre des affaires étrangères du Sénégal a évalué les propos de Rex Tillerson, secrétaire d’état américain qui a conseillé la prudence aux pays africains, car selon le chef de la diplomatie américaine, les contrats signés avec les entreprises chinoises ne sont pas toujours bénéfiques pour les pays du continent.

Mankeur Ndiaye, invité du prochain numéro d'ENTRETIEN sur Dakaractu, parlait de son livre Diplomatie 20 ans à la place...