Manifs politiques: « Samm Sunu rew » vilipende l'opposition chez les Imams et Oulémas du Sénégal

La plateforme « Samm Sunu rewm » était chez l'association des imams et Oulémas du Sénégal. Elle a vilipendé l’opposition dans « sa tentative de déstabiliser le pays ». L’imam El Hadj Oumar Diène, Secrétaire Général des Imams et Oulémas du Sénégal s’est réjoui de leur démarche tout en invitant les acteurs à plus de raison.