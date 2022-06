Manifs du 17 juin : Qui est donc ce jeune garçon de 12 ans mort à Bopp ? Le corps toujours pas réclamé...

Lors des manifestations qui se sont déroulées à Dakar le 17 juin dernier, un mort avait été signalé aux environs de Colobane. Dans un communiqué, la direction générale de la police nationale, avait informé avoir découvert au quartier Bopp, non loin de la mosquée Massalikul Jinaan, un corps sans vie d'un individu de sexe masculin non encore identifié.



Selon la même note, il s'agirait d'un manifestant de la marche interdite de l'opposition. Toujours selon la police, "c'est quand ce dernier voulait allumer un pneu avec un liquide inflammable, que ses habits ont pris feu, causant malheureusement son décès".



La police avait également signalé que le corps avait été envoyé à l'hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l'autopsie. Près de deux semaines après le drame, le corps de ce garçon qui serait âgé de 12 ans n'a toujours pas été réclamé.



L'information est de Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau et ministre de la pêche et de l'économie maritime. Ce dernier, invité de l'émission Faram Facce de la TFM, s'est désolé du fait que le corps de ce jeune adolescent qui a perdu la vie dans des circonstances atroces, ne soit toujours pas réclamé. Qui sont donc les parents de ce jeune ado?