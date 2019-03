Manifs de la Présidentielle à Thiès : les mineurs Mansour Diallo, 16 ans et Fallou Sow, 14 ans, acquittés ce jeudi 7 mars

À l’instar de leurs aînés partisans du candidat de la coalition « Idy 2019 », acquittés ce mercredi 6 mars par le tribunal de grande instance de Thiès après leur implication dans les manifestations post publication des résultats provisoires du 1er tour de la présidentielle du 24 février, les deux mineurs arrêtés en même temps qu’eux ont eux aussi recouvré la liberté. Il s’agit de Mansour Diallo, 16 ans, et Fallou Sow, 14 ans, jugés à huis clos au tribunal des mineurs. Ils ont été relaxés purement et simplement. Ils étaient 8 jeunes présumés de l’opposition arrêtés lors des manifestations post publication des résultats provisoires du 1er tour de la présidentielle. Ils étaient poursuivis pour rassemblement illicite sur la voie publique, destruction de biens appartenant à autrui, actes de vandalisme, participation à une manifestation non autorisée, troubles à l’ordre public. Deux des 6 majeurs arrêtés la semaine dernière et jugés par le tribunal de grande instance de Thiès, ce mercredi 6 mars en flagrant délit, écopent d’une peine de trois mois de prison assortie de sursis. Il s’agit d’Amadou Mansour Mbaye, étudiant à la tête d’un mouvement de sympathisants du parti Rewmi, et du jeune Thierno François Camara, filmé, lui, avec des pierres à la main dans les environs du théâtre des manifestations. Toutefois, c’est la fin de poursuite pour les quatre autres jeunes prévenus, Cheikh Touré, Amadou Makhtar Thiam, élève en classe de terminale, Mor Fall, commerçant et Abdoulaye Niang, tailleur de métier. Ils ont été relaxés purement et simplement. Le même sort a été réservé aux deux mineurs Mansour Diallo, 16 ans, et Fallou Sow, 14 ans, jugés à huis clos ce jeudi 7 mars. Eux aussi ont recouvré la liberté après leur acquittement. Tout est bien qui finit bien...