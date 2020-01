Manifs contre la hausse du courant : Rufisque manifeste le 24 Janvier, Dakar à la fin du mois.

Le collectif Noo Lank prévoit de tenir une autre grande mobilisation à la fin de ce mois de janvier à Dakar. Rufisque compte manifester ce 24 janvier. C’est l’information donnée par le collectif « Nio Lank » en conférence de presse ce matin. D’autres régions et départements le feront aussi ont annoncé les membres du mouvement.



« Nous avons déjà décliné et réaffirmons notre ouverture et notre ligne de cohérence inclusive. Nous avons déjà dit que nous sommes un collectif de citoyens tous soucieux de paix et de stabilité. Mais nous disons aussi, que cette posture nécessite une réaction de responsabilité de la part de l’Etat. Cette responsabilité devrait commencer par la libération de nos camarades détenus et isolés, comme dans un régime d’emprisonnement terroriste. Il faut y mettre fin rapidement. Cela ne fait honneur ni au Sénégal, ni à la justice sénégalaise de garder Fallou Galass, Ousmane Sarr et Guy Marius Sagna dans ces conditions inhumaines » a dit Aliou Sané.