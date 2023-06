Manifestations sanglantes : L’université de Ziguinchor et son campus social fermés jusqu’à nouvel ordre

Après l’annonce de la fermeture de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, c’est autour des autorités de l’université de Ziguinchor d’en faire autant.



Dans un communiqué qui nous est parvenu, le directeur du centre régional des œuvres universitaires sociales de Ziguinchor (CROUSZ) informe les étudiants de la fermeture du campus social ce vendredi 02 juin 2023 à 14h jusqu’à nouvel ordre.



Une décision motivée selon Sana Sané par la situation de violence qui sévit à Ziguinchor et dans tout le pays entraînant le saccage des locaux et du restaurant de l’UFR des Sciences de la Santé et de la suspension des enseignements à l’université Assane Seck de Ziguinchor.