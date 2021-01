Manifestations lors de la première nuit du couvre-feu : Le ministre de l’Intérieur minimise et estime qu’ « il n’y a pas eu de difficultés majeures pour l’entrée en vigueur »

Après une série de manifestations lors de la première nuit du couvre-feu, les critiques se multiplient contre les autorités, dénonçant leur manque de réaction. Et certaines personnalités, comme le ministre de l’Intérieur, se sont exprimées sur la question, au cours du Gouvernement face à la presse, ce jeudi.



« Je voudrais rappeler que l’état d'urgence assorti du couvre-feu à Dakar et Thiès, décrété par le président de la République, est une décision prise sur recommandation du Comité national de gestion des épidémies (Cnge). Sur cette base, elle vise la protection des populations », a recadré Antoine Félix Diome.



Le « premier flic du pays » estime qu’il y a eu quelques manifestations, mais après intervention, l’ordre a été rétabli. « Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas eu beaucoup de difficultés pour l’entrée en vigueur du couvre-feu. Il y a un dispositif de protection qui est au service des populations », a réagi ce jeudi le ministre de l'Intérieur,



Selon lui, il ne pose pas de difficulté majeure pour la mise en œuvre effective des mesures prises et le maintien de l’ordre...