Manifestations dans la banlieue : 5 morts déjà dénombrés à Pikine

Les heurts entre manifestants et forces de défense et de sécurité se poursuivent dans quelques localités. Certains foyers de tensions ont déjà enregistré des décès depuis l’éclatement des affrontements. Dans le département de Pikine, 5 personnes ont déjà rendu l’âme dont 2 à Guinaw Rails, 1 à Djiddah Thiaroye Kao, 1 à Fass Mbao et 1 autre à Keur Mbaye Fall.