Manifestations contre le couvre-feu : plus de 200 personnes ont été arrêtées

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a exprimé les regrets du Gouvernements suite aux manifestations qui ont eu cours dans plusieurs villes du pays et qui ont engendré un blessé grave à Kaolack. « Le Gouvernement regrette les manifestations qui ont lieu ces derniers quarante-huit heures » a dit le ministre qui en profitait pour annoncer les nouvelles mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. Le ministre a ajouté que plus de 200 personnes ont été arrêtées dans le cadre de ces manifestations. Il a précisé en outre que l’armée a toujours été dans le respect des mesures du couvre-feu. Et que la sortie des militaires de leur base hier lors des manifestations n’était pas un fait inédit.