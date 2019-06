Manifestations citoyennes : Le PIT rappelle à ses alliés que l'autorisation reste la règle et l'interdiction l'exception.

C'est en prenant la pleine mesure des raisons de ces interdictions de manifestations que le PIT (parti de l'indépendance et du travail), à l'occasion de sa conférence de presse, a déclêtreiné en guise de rappel que ces sit-in de l'opposition ou encore de la société civile, doivent faire l'objet d'un encadrement. "L'autorisation reste la règle et l'interdiction l'exception, pour toutes les marches et autres manifestations publiques de l'opposition et de la société civile, d'autant plus que, connaissant leur stratégie qui est souvent provocatrice, les forces de sécurité peuvent être utilisées pour l'encadrement", plaidera le secrétaire exécutif du parti de l'indépendance et du travail. Il ajoute dès lors, " que l'impératif est de regagner la considération et la grande estime acquises de haute lutte dans la défense des libertés démocratiques..."