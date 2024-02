Manifestations à Touba: « nous savons tous ceux qui sont derrière» (Serigne Sidy Mbacké)

Serigne Sidy Mbacké a assené ses vérités sur les manifestations qui ont émaillé la ville sainte de Touba entre vendredi et samedi dernier. Pour le religieux, les faits sont l’œuvre de personnalités de la ville.



« Ceux qui osent aller jusqu’à Touba pour y organiser des manifestations, s’y opposer à l’Etat ou y dérouler des actes proscrits sont soutenus. Nous savons tous qui sont derrière ces manifestations», a indiqué Serigne Sidy Mbacké ibn Serigne Modou Mactar. Il a qualifié d’ignobles les récents événements et invite au sens de la responsabilité et de la retenue conformément aux instructions du khalife des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le guide a également plaidé pour un accompagnement des ‘’Baye Fall’’ à qui, la sécurité de la ville a été confiée pour que pareilles événements ne se reproduisent plus à Touba. Serigne Sidy Mbacké a, toutefois, exprimé une invite particulière à l’endroit de la descendance de Mame Mor Anta Sali pour accompagner pleinement le khalife dans ses ambitions à davantage parfaire Touba. Appréciant la situation du pays, le religieux croit que la présence de la presse étrangère vise à créer une situation d’instabilité au Sénégal. A cet effet, il approuve le dialogue entre tous les acteurs pour un apaisement du climat socio-politique.