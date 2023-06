Manifestations à Rufisque : Auchan, la station Eydon, la Coris Bank attaqués et pillés.

La série de manifestations s’est poursuivie hier vendredi dans le département de Rufisque. des scènes de pillages savamment orchestrées ont eu lieu un peu partout dans la ville. C’est surtout vers la sortie 09 de l’autoroute où les dégâts les plus importants ont été enregistrés. En effet, une bande de jeunes et d’hommes encagoulés ont réussi à pénétrer dans le magasin Auchan, mais y ont été pris au piège et se sont retrouvés enfermés dans le magasin pendant plus d’une heure. Les jeunes se sont ainsi rabattus sur la station Eydon qu'ils ont saccagée. Juste en face, la Coris Bank a été aussi attaquée. Heureusement les jeunes n’ont pas pu ouvrir le coffre-fort.