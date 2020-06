Manifestations à Mbacké / Les jeunes regrettent, présentent leurs excuses et nettoient les rues.

Tard dans la nuit du mercredi au jeudi, des jeunes, contrairement à leurs camarades sortis la veille pour inonder d'ordures les rues et brûler des pneus, sont sortis pour dérouler une opération de nettoiement. Armés de balais, pelles et brouettes, ils ont parcouru et nettoyé les grandes artères de la ville.

Un peu avant 19 heures, ils avaient, par le canal de Serigne Maï Seck, présenté leurs excuses et demander que les 38 jeunes arrêtés soient libérés...