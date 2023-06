Manifestations / Rufisque : l’attaque du foirail repoussée par les éleveurs, les gendarmes du TER sauvés par les policiers de Gouye Mourid.

Les échauffourées à Rufisque ont failli virer au drame. En effet, n’eût été l’intervention des policiers de Gouy Mourid, le peu de gendarmes, sans grenades auraient passé de vie à trépas.



Des jeunes déchaînés ont attaqué la gare du TER et ses environs, avec des jets de pierres et des cocktails molotov. Les forces de l’ordre dépassées par les événements ont fini par leur céder la place. Par ailleurs, au foirail de Rufisque, communément appelé Djoutibeu, des jeunes ont tenté d’envahir les lieux, mais ils ont été violemment réprimés par les éleveurs et les chauffeurs qui occupent les lieux. L’on nous signale également qu’un groupe de jeunes auraient tenté de s’en prendre au domicile de la mère de Marième Faye Sall et les locaux de la Poste de Sangalkam, mais ils ont été repoussés par la police. Certains manifestants ont tout de même réussi à causer des dégâts assez importants à l’agence de la Senelec.



Au moment où ces lignes sont écrites la route Keur Ndiaye Lo-Bambilor est en proie à des scènes de violence qui ont paralysé la circulation sur cet axe. À Bargny, la situation est devenue compliquée, avec des rues bloquées. Par ailleurs, les informations, circulant sur les réseaux sociaux, faisant état de la mort d’un policier, seraient totalement fausses. Ce dernier aurait été seulement blessé...