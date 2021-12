Manifestation vendredi prochain : la CNTS/FC promet d’accompagner les activistes.

C’est dans le cadre de la lutte contre l’injustice au Sénégal, que les mouvements FRAPP et Y en a marre rencontrent les forces vives de la nation. Ils ont rencontré la CNTS/FC ce 14 Décembre 2021 au siège de centrale syndicale afin de demander son soutien en vue des manifestations des forces vives pour l'indépendance de la justice dans les 14 localités du Sénégal prévues ce vendredi.



Lesdits mouvements ont décidé de rencontrer tout mouvement syndical et parti politique dans le pays pour ladite manifestation. Face à l’injustice dans le pays, les activistes ont apprécié la forte mobilisation du mouvement. Ils estiment que cela prouve s'il en était besoin qu'un "pays ne peut pas se développer sans la liberté de la justice".



Une chose que les représentants du syndicat CNTS FC, magnifie. Cheikh Diop et ses camarades ont adhéré au combat en tant que syndicat qui œuvre dans la lutte pour la bonne cause, surtout si elle est nationale...