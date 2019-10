Manifestation en Guinée : Des centaines de femmes soutiennent la cause du FNDC.

Elles étaient nombreuses et vêtues majoritairement de blanc pour déplorer cette situation chaotique qui prévaut en Guinée depuis quelques jours.



Elles se sont reproupées dans une manifestation qui a été autorisée et dans laquelle elles déplorent le fait de voir "leurs enfants tués de manière injuste et ceci, juste pour réclamer le respect des règles démocratiques".



Elles ont par ailleurs, réclamé la libération de certains militants du Front national pour la défense de la constitution qui ont été arrêtés lors des récentes manifestations et qui avaient fait par ailleurs des morts.



Elles rappellent ainsi qu'elles sont contre ce 3e mandat qui pourrait se profiler une fois qu'une modification de la constitution est opérée.



La manifestation qui a été bien encadrée par des femmes gendarmes et des policières, s'est déroulée dans le calme et la sérénité...