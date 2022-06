Manifestation du vendredi 17 juin : Les femmes de Yewwi sonnent la mobilisation et se disent prêtes à aller au front.

Sous la houlette d’Aïda Mbodj, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, les femmes se sont réunies ce matin pour donner leur stratégie pour le 17 juin 2022.



Le seul mot d’ordre selon Aïda Mbodj, Hélène Tine (pas membre de Yewwi mais partante pour la cause), Maïmouna Dièye, présidente des femmes de Pastef et maire de la commune de la Patte d’Oie et plusieurs autres femmes de la coalition Yewwi Askan Wi, c’est la mobilisation. « Nous allons nous faire entendre le 17 juin, pour dire à Macky Sall qu’en matière électorale, tout vide juridique profite aux compétiteurs. Ce sera aussi pour nous, l’occasion de dire notre mot devant les sénégalais que le conseil constitutionnel n’a pas dit le droit. Autorisée ou pas, nous allons faire notre manifestation », a déclaré Aïda Mbodj représentante des femmes de Yewwi Askan Wi.



Elle appelle à la massification des énergies, notamment des femmes pour y aller en ordre organisé et réussir une belle mobilisation comme cela s’est fait le mercredi 8 juin 2022...