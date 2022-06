Manifestation du 17 Juin : la coalition Macky 2012 félicite toutes les forces de défenses et de sécurité

La conférence des leaders de la coalition Macky 2012 par la voix de sa Coordinationatrice Madame Fatoumata GUEYE DIOUF présente ses sincères condoléances au peuple sénégalais suite aux décès d'innocents sénégalais lors des manifestations du 17 juin qui n'a pas été autorisée. Elle félicite toutes les forces de défenses et de sécurité pour le travail remarquable abattu dans la journée du vendredi 17 juin 2012. Elle salue le professionnalisme, la rigueur dont elles ont fait montre pour défendre les populations et leurs biens.

En effet des hommes politiques irresponsables, immatures et inconscients qui n'ont en tête que brûler notre cher Sénégal ont vu leur projet machiavélique tomber à l'eau.

Nos félicitations au Peuple Sénégalais, mais particulièrement à la jeunesse qui est consciente que le pays ne peut pas être gérer dans la violence, l'anarchie, et le manque de courage. Elle n'est en aucun cas la chaire à canon de l'opposition. Du cœur des sénégalais est sortie "Arre Sunu Gox, Sunu Commune Sunu Yiite" et tant d'autre. BRAVO à toute la population.

La coalition Macky 2012 félicite et encourage chaleureusement son excellence le Président Macky SALL pour son leadership international et les résultats factuels, fruit de sa brillante visite en Russie. Quand les gens n'y croient pas, il y croit. WAKH TOUTI DIEUF LOU BARI.

Enfin les leaders réaffirment leur ancrage à la coalition Benno Bokk Yakaar, et, à son leader, sa détermination à l'accompagner pour un Sénégal émergent.

Pour la Conférence des Leaders de la coalition Macky 2012,

la Coordinatrice

Madame Fatoumata GUEYE DIOUF