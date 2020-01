Manifestation du 10 janvier : Le FRN lance un appel à tous ses membres à y prendre part activement.

Après lui avoir souhaité la bienvenue, le FRN l’a chaleureusement remercié pour son déplacement et lui a rendu compte du comportement exemplaire de ses représentants pendant son absence. Le FRN a insisté sur le caractère arbitraire de la privation de liberté dont il a fait l’objet de la part du régime de Macky SALL dans l’unique but de l’empêcher d’exercer son droit de participation aux élections.







A son tour, Monsieur SALL a remercié le Front pour les combats menés et a réaffirmé son ancrage indéfectible comme un militant pour le Sénégal. Considérant l’épreuve traversée comme « un congé de 32 mois à l’Hôtel 5 étoiles pour insoumis », il a affirmé avoir définitivement tourné la page.



Enfin, le FRN a réaffirmé son engagement de poursuivre le combat pour la levée des contraintes qui pèsent sur Khalifa SALL, un des éminents membres du Front mais également sur les autres détenus politiques du régime de Macky Sall.







La Conférence des Leaders du FRN a ensuite reçu, sur sa demande, la délégation du Mouvement citoyen « ÑOO LANK », sous la conduite de Monsieur Fadel BARRO.







Après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes, le Coordonnateur du Front, M. Moctar SOURANG a rappelé l’implication du FRN dans le combat mené par ÑOO LANK par le biais de la désignation de deux représentants permanents dans les instances du Mouvement et la mobilisation des militants de l’opposition dans les combats en cours.







Le Mouvement « ÑOO LANK » a indiqué que sa démarche entre dans le cadre de la recherche de convergences dans la lutte contre la hausse du prix de l’électricité, pour la libération des militants arbitrairement arrêtés lors des manifestations notamment Messieurs GUY Marius SAGNA, Galass FALL et Ousmane SARR et pour une participation conjointe, multiforme et massive à la Manifestation du Vendredi 10 janvier 2020 à la Place de la Nation (ex OBELISQUE).







Le Mouvement « ÑOO LANK » a dénoncé l’instrumentalisation de la Justice et a appelé à un regroupement des Forces citoyennes, politiques et sociales pour faire face aux violations répétées des droits et libertés garanties par la Constitution.







Faisant le point sur l’évolution des travaux de la Commission politique du Dialogue national, la conférence des leaders a adressé ses vives félicitations aux plénipotentiaires de l'opposition et les encourage à persévérer dans la recherche des voies et moyens pour garantir définitivement l’intégrité du processus électoral. Le FRN a ensuite entendu le rapport de ses représentants.







Examinant la demande du Mouvement « ÑOO LANK », le FRN, après avoir insisté sur son attachement au respect et à la considération mutuelle de toutes les composantes impliquées dans la lutte pour la défense des droits et libertés, a marqué son accord pour contribuer de façon décisive à la réussite de la Manifestation du 10 janvier 2020.







Par conséquent, le FRN lance un appel à tous ses membres à y prendre part activement.



Le FRN demande à tous les leaders de lancer des appels à leurs militants et sympathisants à se mobiliser pour la réussite de la manifestation.







Le FRN a décidé de délivrer un message fort lors cette importante manifestation, de façon visible et sans équivoque pour exprimer, encore une fois, sa détermination constante



contre les dérives du pourvoir de Macky SALL.







Le FRN réaffirme son engagement à prendre ses responsabilités pour mener à bien tous les combats, actuels et futurs, dans le cadre de son plan d’actions et invite à son tour tous les mouvements citoyens et sociaux à le rejoindre dans le cadre d’une synergie des forces pour faire reculer le pouvoir en place et sauvegarder les acquis démocratiques et sociaux.















Fait à Dakar, le 6 janvier 2020







Pour la conférence des leaders



Signé par le Coordonnateur du Front Moctar SOURANG