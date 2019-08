Manifestation devant le domicile du président : Les marrons du feu précisent...

«Les marrons du feu qui assuraient la sécurité du Président Macky Sall durant les élections présidentielles de 2012 et de 2019, ont tenu un point de presse ce jour, pour disent-ils, éclairer la lanterne des populations sur ce qui s’est “réellement” passé devant le domicile du président Macky Sall.



À les croire, ils y étaient pour visiter la première Dame qui les a toujours aidés, surtout à l’approche des fêtes. À cet effet, ils continuent de réclamer plus de considération.



Du reste, selon Ibrahima Ndoye, président du "groupe des marrons du feu" : «Nous avons nos cartes professionnelles, nous avons nos diplômes, et tout ce que nous voulons c’est que le président nous aide à avoir des postes. Nous œuvrons pour l’APR et le président est notre leader et quelle que soit la situation, nous serons avec lui... »