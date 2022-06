Manifestation de l’opposition : « si on perd à partir de nos propres erreurs (…) hors de question de dire qu’on va marcher sur le palais » (Me Moussa Diop).

Le président du parti AG Jotna, Me Moussa Diop s’oppose radicalement, à ce que les sénégalais prennent part à la manifestation de l’opposition pour des erreurs qui incombent aux membres de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW).



« J’ai dis clairement que si on perd à partir de nos propres erreurs, de nos propres fautes et de nos propres turpitudes, hors de question de dire qu’on va marcher sur le palais. Je n’appellerai personne à le faire pour autres causes », a expliqué le membre démissionnaire de la coalition YAW qui s’est indigné de sa mise à l’écart dans la confection de la liste nationale de l’alliance.



Me Moussa Diop s’est, également, désolé de la crise sociale que traverse le Sénégal où la vie devient de plus en plus chère.



« Je profite de l’occasion pour inviter l’Etat du Sénégal à faire de son mieux pour que les ‘’goorgorlu’’ se ressentent dans ce qu’ils sont en train de faire », a-t-il expliqué. Pour lui, plusieurs problèmes sont à revoir, notamment, l’inflation sur les prix du carburant, des denrées de première nécessité et appelle à lever le blocus sur le Mali pour une solution à cette situation.



« Le Sénégal perd 25 à 30 milliards Fcfa avec le blocus du Mali. Toutes ces choses là sont à régler », a-t-il plaidé.



Me Moussa Diop animait une conférence de presse, ce 11 juin, à son siège sis au croisement 22 des Parcelles Assainies.