Manifestation de l’opposition / Alioune Tine, AfrikaJom Center : « Ce que Mimi Touré et Ousmane Sonko m’ont dit »

Membre à part entière de la société civile et défenseur historique de la démocratie, Alioune Tine a pris son téléphone pour appeler les différents leaders de la scène politique.



Le président d’AfrikaJom Center semble être rassuré par ses interlocuteurs. « Après avoir parlé à Ousmane Sonko, leader de Pastef et tête de liste de la Coalition Yewwi Askan Wi, Mamadou Lamine Diallo, leader de Tekki et Membre de la Coalition Wallu Sénégal et Aminata Touré tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Alioune Tine appelle solennellement l’opposition à manifester pacifiquement et a reçu l’assurance que la manifestation prévue le mercredi 8 Juin va se dérouler dans des conditions pacifiques. »

Ainsi, rapporte dans le communiqué transmis à la presse que « la coalition de l’opposition dit vouloir commencer la manifestation à 15h 00 pour prendre fin à 18h. Les membres de la coalitions YAW ont même pris l’engagement de nettoyer les lieux du rassemblement ».



Cependant, Alioune Tine de dire en s’adressant aux autorités que « la manifestation étant un droit constitutionnel avec ses garanties, il n’y a aucune raison pour les autorités publiques de l’interdire. Pour AfrikaJom Center, dans un État de droit, cette manifestation est à considérer à la fois comme l’expression ordinaire d’un acte démocratique face à un sentiment d’injustice, et aussi comme une sorte de lancement de la campagne et de communication entre formations politiques, militants et acteurs. De ce point de vue, cela devrait rassurer l’ensemble des acteurs politiques. »



Répondant à l’appel à manifester de la mouvance présidentielle pour contrer les opposants, Alioune Tine a affiché son désaccord total. « Dans cet état d’esprit, toute autre contre-manifestation et ou interdiction pourraient être sources de tensions inutiles aux conséquences imprévisibles... »