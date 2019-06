Manifestation d’Aar Lunu Bokk coïncidant avec l’ouverture de la CAN / Abdourahmane Sow précise : « Nous y serons… Qu’on nous accorde de tenir notre manifestation à côté des fan zones »

La deuxième manifestation de la plateforme Aar Lunu Bokk va coïncider avec l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations. En effet, les organisations et mouvements citoyens regroupés autour de ce collectif comptent bien marcher vendredi 21 juin. « Nous militons pour la préservation des biens communs dans le respect de la chose et nous avons combattu le régime précédent pour les mêmes causes », a affirmé Abdourahmane Sow, coordonnateur de la COS/M23. À ce titre, il interpelle les autorités administratives à prendre les précautions nécessaires pour encadrer leur manifestation. « Qu’on nous accorde de tenir notre manifestation à côté des fan zones »