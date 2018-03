Manifestation contre l’enlèvement des enfants : Le collectif pour la protection de l’enfant appelle à plus de vigilance…

Le collectif pour la protection l’enfant a organisé une marche en cette matinée du samedi afin de dénoncer le phénomène de l’enlèvement et de la tuerie d’enfants noté ces derniers jours. Le mutisme des autorités étatiques est déploré, et le collectif demande aux membres du gouvernement de trouver des solutions le plus rapidement possible et de punir sévèrement ces malfaiteurs.