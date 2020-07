Manifestation citoyenne : Timide rassemblement à la place de la nation. ( IMAGES )

Les acteurs de la marche citoyenne organisée par les plateformes Noo Lank, Aar Linu Bokk et Doyna, au moment où ces lignes sont écrites, s’apprêtent à prendre départ à la place de la nation, ex obélisque pour rallier la Rts. Les manifestants viennent en petit nombre pour rejoindre l’initiative, mais tarde à avoir la mobilisation escomptée. C’est à un timide rassemblement que les organisateurs ont eu droit. Les problématiques autour du foncier et des démolitions des maisons, les cas de non respect des droits des travailleurs, le respect des droits et libertés des citoyens sont entre autres les points de revendications mis en exergue.