Manifestation à lAIBD : Le Copis dénonce les agissements des Trucs et de Xarier Mary

TOUS A LA MANIFESTATION CONTRE LES PRATIQUES DE LAS LE LUNDI 16 SEPTEMBRE À PARTIR DE 15 HEURES À L’AIDB
GRAND RASSEMBLEMENT LE LUNDI 16 SEPTEMBRE À PARTIR DE 15 HEURES À L’AIDB POUR DÉNONCER LES AGISSEMENTS DES TURCS ET DE XAVIER MARY
JE SUIS SÉNÉGALAIS, JE PRENDS PART AU RASSEMBLEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 À PARTIR DE 15 A L’AIDB POUR EXIGER PLUS DE RESPECT POUR LE PRIVÉ SÉNÉGALAIS
DEPART DE SOUTH AFRICA DE L’AIDB, UN POINT NOIR DE LA GESTION DE XAVIER MARY
SILENCE RADIO, SUR LA DETTE DE PRES DE 08 MILLIARDS QUE 2AS DOIT A LAS !
LES REDEVANCES AÉROPORTAUIRES DE LAS SONT DIX FOIS PLUS CHERES QUE CELLES DES AÉROPORTS AFRICAINS
LE COPIS INFORME L’OPINION QUE LE SEUL ET UNIQUE RESPONSABLE DES PROBABLES PERTURBATIONS À L’AIDB EST XAVIER MARY
OUI À L’OUVERTURE INTERNATIONALE MAIS FAIRE D’ABORD CONFIANCE AU SÉNÉGAL ET AUX SÉNÉGALAIS
LAS TRAVAILLE À ÉCARTER LES PRESTATAIRES SÉNÉGALAIS
NON AU NÉO-COLONIALISME TURC ET À LEUR ACOLYTE FRANÇAIS, XAVIER MARY
LES TURCS ONT VENDU DU VENT À L’ÉTAT DU SÉNÉGAL AVEC UN FAUX BUISINESS PLAN
LE COLLECTIF DES PRESTATAIRES ET INVESTISSEURS SENEGALAIS DE L’AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE (COPIS-AIBD) DÉNONCE LA GESTION DE L’AÉROPORT PAR LAS (LIMAK-AIDB-SUMMA)
LAS DÉROULE LE TAPIS ROUGE AUX INVESTISSEURS ÉTRANGERS MALGRÉ PLUS DE 20 MILLIARDS DE FINANCEMENT ET 700 EMPLOIS CRÉÉS PAR LE COPIS
VIOLATION FLAGRANTE DES CONTRATS D’EXCLUSIVITÉ PAR LAS
OUVERTURE D’UN SECOND SALON VIP GÉRÉ PAR INFINITE LOUNGE
LAS EDITE UN MAGAZINE DANS LE DOS DE GLOBAL COMMUNICATION EN CHARGE DE LA COMMUNICATION DANS LA PLATEFORME
MALGRÉ LE CONTRAT D’EXCLUSIVITÉ SUR LE TRANSPORT, SENECARTOURS CONCURRENCÉ ILLÉGALEMENT AVEC DES OPÉRATEURS QUI NE PAIENT AUCUNE REDEVANCE
POUR LA COMMUNICATION, GLOBAL PAIE DES REDEVANCES DE 0,5 EUROS PAR PASSAGER ALORS QUE DANS LES AÉROPORTS EUROPÉENS ELLE EST À 0,2 EUROS
LE FRET FERMÉ, A QUAND L’OUVERTURE DU VILLAGE CARGO ?
LA RDIA EST-ELLE REVERSÉ CORRECTEMENT ?
DES FAVEURS INDUES À LAGARDÈRE (LE SEUL AEROPORT OÙ LES CLIENTS PASSENT AU DUTY FREE À L’ALLER ET AU RETOUR)
A LA FAVEUR DE LAS ET XAVIER MARY, LAGARDÈRE SE LANCE DANS LA PUBLICITÉ ET LA RESTAURATION
AU NOM DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE, L’ETAT DU SÉNÉGAL DOIT REPRENDRE LA GESTION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE
L’ETUDE DU CABINET ‘’LITTLE ARTHUR’’ COMMANDITÉE PAR LAS ET PAYÉ À COÛT DE MILLIONS DE F CFA RECOMMANDE UNE BAISSE DE 35% DES TARIFS DE L’AIDB
A CAUSE DU MUTISME DE L’ETAT, LES TURCS SE CROIENT EN TERRAIN CONQUIS
SI L’ETAT NE PREND PAS SES RESPONSABILITÉS, D’AUTRES COMPAGNIES VONT FUIR L’AIDB
XAVIER MARY, L’HOMME À TOUT FAIRE DES TURCS
L’ÉMERGENCE RIME AVEC UN PRIVÉ NATIONAL FORT SOUTENU PAR L’ETAT
NON A LA CESSION DE NOTRE AÉROPORT À DES ETRANGERS
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Communiqué du conseil des ministres du jeudi 12 Septembre 2019
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