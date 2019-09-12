Manifestation à lAIBD : Le Copis dénonce les agissements des Trucs et de Xarier Mary


Manifestation à lAIBD : Le Copis dénonce les agissements des Trucs et de Xarier Mary

TOUS A LA MANIFESTATION CONTRE LES PRATIQUES DE LAS LE LUNDI 16 SEPTEMBRE À PARTIR DE 15 HEURES À L’AIDB

 

GRAND RASSEMBLEMENT LE LUNDI 16 SEPTEMBRE À PARTIR DE 15 HEURES À L’AIDB POUR DÉNONCER LES AGISSEMENTS DES TURCS ET DE XAVIER MARY

 

JE SUIS SÉNÉGALAIS, JE PRENDS PART AU RASSEMBLEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 À PARTIR DE 15 A L’AIDB POUR EXIGER PLUS DE RESPECT POUR LE PRIVÉ SÉNÉGALAIS

 

DEPART DE SOUTH AFRICA DE L’AIDB, UN POINT NOIR DE LA GESTION DE XAVIER MARY

 

SILENCE RADIO, SUR LA DETTE DE PRES DE 08 MILLIARDS QUE 2AS DOIT A LAS !

 

LES REDEVANCES AÉROPORTAUIRES DE LAS SONT DIX FOIS PLUS CHERES QUE CELLES DES AÉROPORTS AFRICAINS

 

LE COPIS INFORME L’OPINION QUE LE SEUL ET UNIQUE RESPONSABLE DES PROBABLES PERTURBATIONS À L’AIDB EST XAVIER MARY

 

OUI À L’OUVERTURE INTERNATIONALE MAIS FAIRE D’ABORD CONFIANCE AU SÉNÉGAL ET AUX SÉNÉGALAIS

 

 

 

LAS TRAVAILLE À ÉCARTER LES PRESTATAIRES SÉNÉGALAIS

 

NON AU NÉO-COLONIALISME TURC ET À LEUR ACOLYTE FRANÇAIS, XAVIER MARY

 

 

LES TURCS ONT VENDU DU VENT À L’ÉTAT DU SÉNÉGAL AVEC UN FAUX BUISINESS PLAN

 

 

 

LE COLLECTIF DES PRESTATAIRES ET INVESTISSEURS SENEGALAIS DE L’AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE (COPIS-AIBD) DÉNONCE LA GESTION DE L’AÉROPORT PAR  LAS (LIMAK-AIDB-SUMMA)

 

LAS DÉROULE LE TAPIS ROUGE AUX INVESTISSEURS ÉTRANGERS MALGRÉ PLUS DE 20 MILLIARDS DE FINANCEMENT ET 700 EMPLOIS CRÉÉS PAR LE COPIS

 

VIOLATION FLAGRANTE DES CONTRATS D’EXCLUSIVITÉ PAR LAS

 

OUVERTURE D’UN SECOND SALON VIP GÉRÉ PAR INFINITE LOUNGE

 

LAS EDITE UN MAGAZINE DANS LE DOS DE GLOBAL COMMUNICATION EN CHARGE DE LA COMMUNICATION DANS LA PLATEFORME

 

MALGRÉ LE CONTRAT D’EXCLUSIVITÉ SUR LE TRANSPORT, SENECARTOURS CONCURRENCÉ ILLÉGALEMENT AVEC DES OPÉRATEURS QUI NE PAIENT AUCUNE REDEVANCE

 

POUR LA COMMUNICATION, GLOBAL PAIE DES REDEVANCES DE 0,5 EUROS PAR PASSAGER ALORS QUE DANS LES AÉROPORTS EUROPÉENS ELLE EST À 0,2 EUROS

 

LE FRET FERMÉ, A QUAND L’OUVERTURE DU VILLAGE CARGO ?

 

LA RDIA EST-ELLE REVERSÉ CORRECTEMENT ?

 

 

DES FAVEURS INDUES À LAGARDÈRE (LE SEUL AEROPORT OÙ LES CLIENTS PASSENT AU DUTY FREE À L’ALLER ET AU RETOUR)

 

A LA FAVEUR DE LAS ET XAVIER MARY, LAGARDÈRE SE LANCE DANS LA PUBLICITÉ ET LA RESTAURATION

 

 


AU NOM DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE, L’ETAT DU SÉNÉGAL DOIT REPRENDRE LA GESTION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE

 

L’ETUDE DU CABINET ‘’LITTLE ARTHUR’’ COMMANDITÉE PAR LAS ET PAYÉ À COÛT DE MILLIONS DE F CFA RECOMMANDE UNE BAISSE DE 35% DES TARIFS DE L’AIDB

 

 

A CAUSE DU MUTISME DE L’ETAT, LES TURCS SE CROIENT EN TERRAIN CONQUIS

 

SI L’ETAT NE PREND PAS SES RESPONSABILITÉS, D’AUTRES COMPAGNIES VONT FUIR L’AIDB

 

XAVIER MARY, L’HOMME À TOUT FAIRE DES TURCS

 

L’ÉMERGENCE RIME AVEC UN  PRIVÉ NATIONAL FORT SOUTENU PAR L’ETAT

 

NON A LA CESSION DE NOTRE AÉROPORT À DES ETRANGERS

 

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Jeudi 12 Septembre 2019
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