Manifestation à Dakar : Les gares du BRT de Sacré cœur et rond-point Liberté 6 vandalisées

Les manifestants ont encore fait montre de leur brutalité sur les installations de l’Etat. Encore une fois, les jeunes furieux contre le blocus de leur leader Ousmane Sonko imposé par les forces de défenses et de sécurité ont saccagé la gare du Brt de Sacré-cœur et du rond-point liberté 6. Une gare qui est en chantier car la réalisation de ce projet innovant du transport urbain suit son cours. Un saccage qui aura forcément un impact sur le délai de livraison et sur le budget de financement.