Manifestation Yewwi Askan Wi : la place de la nation reçoit déjà plein de monde (photos)

Alors que la manifestation de la coalition « YAW » devrait se dérouler à 15h, La place de l’obélisque commence dès à présent à recevoir du monde. Pour rappel, cette manifestation de la coalition Yewwi askan wi a été tardivement autorisée. Les jeunes venus très nombreux apportent leur soutien au leader Ousmane Sonko. Le site reçoit de plus en plus de personnes et risque de se remplir dans les heures à suivre.