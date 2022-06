Manifestation Yewwi Askan Wi du 29 juin : « J’entends toujours l’opposition parler du droit de manifester, mais je vous assure qu’ils n’ont pas lu la constitution… » (Me Ousmane Sèye)

Lors de l’installation du comité électoral de la coalition BBY à Grand Yoff, Me Ousmane Sèye a saisi l’occasion pour évoquer la manifestation prévue le 29 Juin par l’opposition. « J’entends toujours l’opposition parler du droit de manifester, mais je vous assure qu’ils n’ont pas lu la constitution… » Me Ousmane Sèye met en garde l’opposition sur ce que la constitution a dit sur la loi des réunions public et privé de 1968.