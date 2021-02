Manifestation Pro-Sonko : La maison de la mère de Mamour Diallo vandalisée et brûlée, sa grand-mère de plus de 100 ans échappe de peu aux flammes

Les manifestations des militants d'Ousmane Sonko n'ont pas seulement touché Dakar. La région de Louga, notamment la demeure de la mère de Mamour Diallo, ancien Directeur Général des domaines a subi la furie des manifestants. La maison a été entièrement saccagée. Les manifestants ont aussi mis le feu dans quelques pièces. Et un grand malheur aurait pu arriver si ce n’était la promptitude des voisins et autres habitants de la maison.

En effet, le feu a touché une pièce où résidait la grand-mère du responsable politique de Louga. Âgée de plus d’une centaine d’années, et handicapée physique, elle n’a dû son salut qu’à ses sauveteurs. Nous y reviendrons...