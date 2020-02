Manifestation " Nio Lank " : Le troisième âge s'approprie la lutte...

À la manifestation du collectif "Nio Lank" tenue ce vendredi sur l'avenue Cheikh Anta Diop, la présence des personnes âgées était plus accentuée que d'habitude. Ces derniers affirment plus que jamais leur engagement à poursuivre la lutte contre la hausse du prix de l'électricité, et malgré leur âge avancé, ils ont marché avec la foule jusqu'au point d'arrivée.