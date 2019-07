Manifestation Aar Linu Bokk : « Que les policiers ferment toutes les voies, cela n’empêchera pas à la lutte de se poursuivre »(Barthélémy Dias)

Que les policiers ferment tous les axes qui mènent à la mobilisation, mais cela n’empêchera pas la lutte de continuer, a martelé Dias fils devant les manifestants venus en nombre sur le boulevard du Centenaire.

Tout ceci relève d’une stratégie du pouvoir mais ça ne passera pas, a-t-il confié.

Barthélémy Dias est formel, les citoyens ne parlent pas d’élections locales, ni de dialogue, nous parlons de pétrole et de l’avenir des sénégalais.

Il n’y aura pas de dialogue politique et j’invite le peuple à rester debout, ne vous laissez pas distraire, a-t-il conseillé aux manifestants.

Pour Barth, "le scandale sur les 6.000 millards ne concernent que 2 puits, alors que le Sénégal compte une dizaine de puits, qu’ont-ils fait du reste des puits? Macky Sall doit déclassifier le rapport et nous l’attendons fermement sur cette posture", conclut-il...