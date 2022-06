Manif du vendredi 17 juin : L’Alliance Pour la République loue la maturité de la jeunesse face à « une opposition à la posture manipulatrice et insurrectionnelle »

L’Alliance Pour la République s’incline devant la mémoire des disparus, suite à la sortie de certains manifestants qui ont fait face à la réaction des forces de défense et de sécurité. L’APR condamne avec la dernière énergie la posture insurrectionnelle d’un groupuscule de l’opposition qui multiplie les agressions contre l’État et les institutions de la République, une posture qui cherche à ternir notre état de droit et la trajectoire respectée de par le monde de la démocratie du Sénégal citée en exemple. Mais cette posture, selon l’Alliance Pour la République, est sans compter avec l’attitude de cette jeunesse qui, selon le parti présidentiel, « a refusé de se laisser instrumentaliser ».





À travers ce communiqué, l’APR salue la posture républicaine des forces de défense et de sécurité qui ont fait face à ces leaders de Yewwi Askan Wi qui avaient clamé haut et fort « qu’une dernière faute d’inattention » de leur part a compromis leur liste nationale ce qui les écarte de facto des joutes électorales. L’Alliance Pour la République prend à témoin l’opinion nationale face aux tergiversations de cette coalition qui, selon elle, est consciente de son incapacité à remporter la victoire dans les urnes faute de programme.



L’APR appelle ses responsables, militants et sympathisants et tous les partis alliés de BBY et de la grande Coalition de la majorité présidentielle, à une forte mobilisation autour de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour une grande victoire au soir du 31 juillet 2022.