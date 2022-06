Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar veulent remonter les bretelles à l’opposition qui se dit prête pour la manifestation de demain. Réunie ce mardi au siège de l’Alliance pour la république, Ndèye Marième Badiane, Adji Mbergane Kanouté et toutes les autres femmes leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar ont haussé le ton pour défier le camp de Yewwi Askan Wi.



Pour les femmes de la mouvance présidentielle, « ce n’est que de la manipulation politique pour faire adhérer des citoyens sénégalais à leur cause infondée ». C’est du moins l’avis d’Adja Mbergane Kanouté, vice-président du mouvement des femmes de Benno.



« Ces gens de l’opposition sont dans des petits calculs. Ils ne travaillent que pour leurs intérêts. Mais nous les attendons de pied ferme car nous ne laisserons pas ces aventuriers installer le chaos dans ce pays », alerte la député et membre de la mouvance présidentielle.