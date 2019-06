Manif de Aar Lunu Bokk au Centenaire : Le préfet de Dakar autorise le rassemblement de ce vendredi.

Face à la presse pour s’expliquer sur le rassemblement pacifique prévu ce vendredi 21 juin aux allées du Centenaire au niveau du rond point de la rue 25 (Rond point Sing-Sing) à 15h, la plateforme citoyenne Aar Lunu Bokk a annoncé avoir reçu l'arrêté du préfet de Dakar autorisant la manifestation.

A ce titre, Cheikh Tidiane Dièye et Cie appellent les sénégalaises et sénégalaises à sortir massivement pour exiger que la lumière soit faite sur le scandale du pétrole et du gaz et que tous ceux qui sont mêlés dans cette affaire soient traduits devant les juridictions compétentes.

« C'est un combat patriotique et même si l'autorité l'avait interdit, nous étions déterminés à organiser cette manifestation. Nous allons mener la lutte sur tout le territoire et même au niveau de la diaspora », a assuré le docteur Cheikh Tidiane Dièye.