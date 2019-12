Manif à la place de l'indépendance : "Je préfère la répression devant l'anarchie orchestrée par les membres de ‘’Ñoo lank’’ (Ousmane Faye)

En marge d’une rencontre politique tenue ce dimanche dans le département de Pikine, Ousmane Faye s'est offusqué du comportement des membres du mouvement Nõo Lank, qui ont bravé l'interdiction du préfet pour tenir leur rassemblement interdit à la place de l'indépendance.

Pour le leader politique, « il convient de rappeler, que depuis son accession au pouvoir, le Président Macky Sall a consenti des diminutions à plusieurs reprises, sur les factures d’électricité mais aussi sur les denrées de première nécessité. Maintenant que l’État veuille opérer des ajustements après la montée en puissance du dollar et le baril du pétrole, afin de poursuivre son projet pour permettre aux populations rurales de disposer elles aussi de l’électricité, des énergumènes très indisciplinés, manipulés et financés par des lobbies obscurs, se mettent à brandir des menaces et défient ouvertement l'autorité et les forces de l'ordre pour installer l'anarchie et déstabiliser le pays. Cela est inacceptable! »

Ousmane Faye, d'estimer à cet effet que, « je préfère la répression face à l'anarchie, comme disait l’ancien Président de la Côte d’Ivoire, feu Houphouët Boigny ».

Pour finir, il a « salué la fermeté dont les forces de l'ordre ont fait montre pour assurer, de manière intransigeante, la sécurité des personnes et de leurs biens ».