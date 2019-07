Manif "Aar Li Nu Bokk" décentralisée : Guédiawaye refusant de "sortir", n'a t-elle pas choisi son camp?

Une interrogation qui intrigue et qui nécessite réponse est tout simplement : Pourquoi la population de Guédiawaye n'a pas montré un soutien conséquent à la cause de la plateforme "Aar Li Nu Bokk"? Cette question, une fois sur les lieux aux alentours du stade de Guédiawaye, nous interpelle quand nous voyons la "mobilisation passive".

Pour rappel, Guédiawaye regorge de politiciens à l'image de Malick Gakou ou encore Ahmed Aïdara qui veut conquérir la mairie avec son mouvement "Guédiawaye Thie la Bokk"...

Pour banaliser cette faible mobilisation venue répondre à l'appel de la plateforme, Babacar Mbaye Ngaraf de souligner : " Il faut noter que la masse, à l'étape où nous sommes, n'est pas le plus important.

La mission dans cette étape est la "conscientisation des citoyens aux enjeux des ressources et richesses." Mbaye Ngaraf d'ajouter que " la comparaison doit être faite sur la base de personnes qui étaient présentes au point de presse de Aliou Sall à la mairie et celles qui l'étaient aujourd'hui sur l'esplanade du stade de Guédiawaye. Donc notre combat final est d'amener l'État du Sénégal à renégocier tous les contrats et d'annuler ceux conclus avec Frank Timis".