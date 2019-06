Mangroves de la Casamance et du Sine Saloum : Un projet de 5 millions d’euros pour leur conservation et leur mise en valeur.

Le projet d’appui à la politique d’aires marines protégées du Sénégal à travers la conservation et la mise en valeur durable des mangroves de la Casamance et du Sine Saloum, a été lancé ce matin au ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD). Un projet financé par l’Agence Française de Développement (AFD) d’un coût de 5 millions d’euros et pour une durée de cinq ans, avec plusieurs objectifs et résultats attendus. Il vise à renforcer la capacité du gouvernement à gérer les aires marines protégées en s’appuyant sur l’expérience acquise dans les zones de mangrove dans le souci d’une meilleure valorisation des services écosystémiques.