C’est avec effarement que tous les africains épris de paix et qui rêvent d’un continent noir uni assistent impuissants, devant leurs téléviseurs, aux massacres d’innocents immigrés en Afrique du Sud. L’Afrique du Sud, le pays africain que nous avons tous défendu d’une manière ou d’une autre, par les comités anti-apartheid sur nos campus, la délivrance de visas et de passeports pour leurs dirigeants et même pour les pays de la ligne du fronts, la mise à disposition de combattants, de zones de repli et d’armes.



Et voilà que l’ingratitude la plus abjecte se manifeste par des expéditions meurtrières contre des travailleurs immigrés... africains! Alors que se chantent les vertus de la zone de libre-échange africaine (ZELECA), l’Afrique du Sud le pays de la deuxième économie africaine (après le Nigéria) ne peut pas assurer la sécurité physique d’immigrés dont le seul tort est d’être des commerçants honnêtes.

Shame on South Africa! Ce pays qui doit reconnaissance à ses pairs africains coupe aujourd’hui la main qui les a aidé face à la brutalité de leurs propres compatriotes blancs qui contrôlent toujours mines de diamants, banques et autres secteurs économiques clé. Mais dans une bataille, chacun choisit adversaire à sa taille, n’est-ce pas? Quel déshonneur pour la mémoire de Mandela l’Africain! Nous avons envie de lui crier, Mandela, reveilles-toi, ils sont devenus fous!



Siné Faye

Enseignant à Rufisque