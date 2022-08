Mandature législative 2022-2027 : Les députés de Wallu en conclave pour engager le travail de rupture.

La Grande coalition Wallu Sénégal s’est réunie ce vendredi au siège du parti démocratique sénégalais avec ses parlementaires devant siéger à cette 14e législature. Remerciant au passage les électeurs pour avoir choisi la coalition Wallu et l’inter coalition, les nouveaux députés ont remercié les Chefs religieux du Sénégal qui les ont reçus et qui ont prié pour des élections apaisées.



Dans une déclaration faite ce vendredi, la grande coalition Wallu Sénégal informe qu’une délégation se rendra à nouveau auprès des nouveaux députés pour leur réitérer notre volonté à œuvrer dans le sens de leurs recommandations. Ces parlementaires issus des listes départementales et nationales disent prendre l’engagement de remplir pleinement les missions qui leur sont assignées pour une assemblée de rupture. Ils mesurent également la mission qui est la leur et les attentes du peuple sénégalais.



Ces députés libéraux saluent aussi cette démarche constante du président Abdoulaye Wade, Président de la Coalition, à qui ils rendent un vibrant hommage pour ses décennies de lutte au bénéfice exclusif du peuple sénégalais et de la démocratie. Ils assurent enfin, dans la déclaration, que leur action sera en droite ligne de leurs préoccupations et des attentes des sénégalais...