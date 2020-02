Mandats du Président Sall : Yehoume défend la théorie de Mbaye Ndiaye.

La sortie du ministre d'Etat Mbaye Ndiaye « un des plus grands experts électoraux du Sénégal » est un débat « doctrinal, et il le pose sur le plan de la stricte légalité » a réagi René Pierre Yehoume, Responsable Apr à Dakar-Plateau. Le Président du Moder de poursuivre en posant bon nombre de questionnements.







« Une loi votée s'applique-t-elle à un individu, à son mandat ? Non. La Loi est générale et impersonnelle. Est-elle rétroactive ? Non, sauf dispositions expresses et transitoires. Est-ce le cas dans la nouvelle Constitution ? NON » se persuade t’il.







Au plan politique, selon la même source, de la même manière que l'on peut entendre ceux qui disent que non, le président Macky Sall ne peut pas se présenter, le ministre d'État Mbaye Ndiaye a le droit d'émettre son avis.







« Mais ceux qui disent que le président Macky Sall ne peut pas se présenter invoquent des arguments de pure moralité, qui ne sont pas des arguments de droit. N'oubliez pas que quand le président Macky Sall a voulu s'appliquer la réduction de son mandat, le Conseil Constitutionnel avait évoqué le problème de son unité et de sa non rétroactivité ! Osons », a-t-il invité pour finir.