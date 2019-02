Mandat présidentiel : « La parole de Macky Sall n'a aucune crédibilité » (Barthélémy Dias)

Le président Macky sall vise un troisième mandat s'il obtient un second mandat par un hold-up électoral. Barthélémy dias qui pense ainsi, affirme que Macky Sall, vu l'enjeu du pétrole et du gaz, n'a pas l'intention de faire seulement un second mandat et il le défie du contraire. Le maire de Mermoz Sacré-cœur de dire que la parole de Macky Sall n'a aucune crédibilité, avant de prendre les sénégalais à témoin afin de barrer la route au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Barthélémy Dias annonce son entrée dans la campagne électorale dans les prochaines heures pour prêcher en faveur de son candidat, Idrissa Seck...