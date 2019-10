Mandat des élus locaux : Lass Badiane rue dans les brancards et tacle les travaux du dialogue politique

Le quotidien national LE SOLEIL avait fait état d’un « Décret de report qui est dû à des circonstances exceptionnelles» prorogeant les mandants des conseillers municipaux et départementaux jusqu’au 01 Décembre 2019.

Nous n’avons pas connaissance de Loi prorogeant les mandats des conseillers départementaux et des conseillers municipaux élus le 29 Juin 2014 ; suivie de Décret fixant la date du prochain scrutin pour les élections départementales et municipales.

Si tel est le cas (à vérifier), tous les Conseils Municipaux et Conseils Départementaux sont dans l’illégalité ... On parle d'un Décret (jusqu’ici introuvable) reportant les élections au 01 Décembre 2019.

Plus grave à 54 jours nous sommes dans l'illégalité et la forclusion : le Corps électoral n'est pas convoqué par Décret. Les dossiers de candidatures devaient être déposés, 80 jours au moins et 85 au plus avant la date du scrutin. Au plus tard 70 jours avant le scrutin, le Préfet ou le Sous - préfet arrête et publie les déclarations de candidature reçues.

Les élections territoriales sont-elles reportées? Et par quel texte ?

Même s'il existait pour le 01 Décembre 2019, nous sommes forclos encore, ce qui est encore plus grave.

Nous rappelons que les travaux du Dialogue politique n'ont aucune valeur législative.

Dans une République, il y’a des règles !

Si on commence à les transgresser, on ne peut plus les revendiquer.

Lass badiane président mouvement dieum kanam

Conseiller municipal

Secrétaire élu Bby commune grand Yoff