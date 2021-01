Mandat de dépôt : Cheikh Gadiaga retourne en prison pour des faits d’injures et diffamation.

Après un retour de parquet hier, Cheikh Gadiaga a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi par le doyen des juges, pour injures publics par le biais des nouvelles technologies et diffamation.



C’est son avocat Me Ciré Cledor Ly qui a fait l’annonce aujourd’hui. Il purgera une détention préventive à la prison du Cap Manuel.



Le mis en cause avait été entendu à plusieurs reprises par la par les enquêteurs de la Section de recherches de la Gendarmerie avant d’être placé en garde à vue.



Son arrestation fait suite à ses sorties multiples et virulentes contre des dignitaires de la confrérie mouride qui avaient fini par porter plainte.