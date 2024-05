Mandat d'arret contre le PM israelien - Situation de la Bande de Gaza- Politisation de l'UA- politique d'expansionnisme radical de l'Iran- otages du Hamas , S.E Ben Bourgel se livre à Dakaractu dans " Un Pays, son Ambassadeur"

L' Ambassadeur de la république d'Israel au Sénégal est l'invité de ce numéro de l'émission " Un Pays, son Ambassadeur". Son Excellence Ben Bourgel est revenu sur les relations diplomatiques Israelo-Sénégalaises. Une coopération de peuples qui se rencontrent et qu'il faudra étendre pour relever les défis de developpement via l'agriculture.



Son excellence qui est revenu sur la situation de la Bande de Gaza estime que la décision de la Cpi de lancer un mandat d'arret contre le premier ministre israelien est "absurde et dangereuse" non sans déplorer le fruit de la politisation de certains Etats de l'Union Africaine.



M. Bourgel qui dénonce la politique de destabilisation de l'Iran, avance que leur priorité c'est de ramener les otages detenus par le Hamas.

Au plan culinaire le chef Ambassadeur nous a préparé du chakchouka qui est consommé au Moyen-Orient et souvent servi au petit dejeuner.