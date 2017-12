Manchester United ne dépense pas assez selon son entraîneur Mourinho

"Ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Et les prix payés par les grands clubs sont différents", a expliqué le Portugais, interrogé sur les 320 millions d'euros dépensés en transferts depuis son arrivée à l'été 2016. Romelu Lukaku a ainsi débarqué cet été à Old Trafford, en provenance d'Everton, pour 85 millions d'euros. Un an plus tôt, Paul Pogba était devenu le joueur le plus cher de l'histoire après avoir été transféré de la Juventus contre 105 millions d'euros.



"Les grands clubs historiques sont punis sur le marché des transferts, en raison de leur histoire. Manchester City achète des latéraux aux prix des attaquants", a-t-il dit après le deuxième match nul consécutif de son équipe, contre Burnley à Old Trafford pour le compte de la 20e journée.



Cet été, Pep Guardiola a notamment attiré à "City" les latéraux Benjamin Mendy et Kyle Walker, tous deux recrutés pour environ 57 millions d'euros chacun, pour en faire les deux défenseurs les plus chers du monde.



"C'est une chose d'être un grand club et une autre d'être une grande équipe parmi les meilleures du monde", a dit le technicien, alors que son équipe a désormais douze points de retard sur ses voisins, qui se déplacent à Newcastle mercredi.