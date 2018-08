Manchester United : le bel hommage de CR7 à Ferguson "Il m'a tout appris. Il était comme un père pour moi"

Entre 2003 et 2009, Cristiano Ronaldo (33 ans, 1 match en Serie A cette saison) a évolué sous les ordres de Sir Alex Ferguson à Manchester United. Et l’attaquant portugais, aujourd’hui à la Juventus Turin, ne cache pas qu’il doit beaucoup à l’ancien coach mythique des Red Devils.

« Bien sûr, il a été très important au début de ma carrière. J’arrivais à Manchester du Sporting et j’avais une mentalité portugaise, avec beaucoup trop de passements de jambes. Ma prise de décision n’était pas la meilleure. Alors il m’a appris comment faire. Il m’a tout appris. Il a été comme un père pour moi. Il m’a beaucoup aidé à Manchester United », a déclaré CR7 à DAZN, nouveau diffuseur du championnat italien, d’après des propos relayés par RMC.