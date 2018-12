Manchester United : débarrassé de Mourinho, Pogba n'a plus le droit à l'erreur !

Paul Pogba (25 ans) a un large sourire depuis mardi… Non, le milieu de terrain n'a pas repensé au sacre mondial obtenu par l'équipe de France en Russie, cinq mois plus tôt. Il a, comme une majorité écrasante de ses partenaires, appris le licenciement de José Mourinho par Manchester United. Une très bonne nouvelle pour le Tricolore, qui entretenait des relations conflictuelles avec le Portugais. Mais après cette joie, le joueur formé au Havre va rapidement devoir se retrousser les manches. Car c'est maintenant que le plus dur commence pour lui.



Pogba ne peut plus se cacher



En effet, depuis son retour en 2016 en provenance de la Juventus Turin, Pogba n'a pas vraiment réussi à justifier son transfert onéreux, qui a coûté 105 millions d'euros aux Red Devils.

Rarement génial, très souvent irritant, le Français divise depuis plus de deux ans en Angleterre en dépit de ses statistiques honorables (20 buts et 22 passes décisives en 105 matchs) dans le style défensif prôné par Mourinho.

Loin du Special One, Pogba va-t-il enfin montrer son meilleur niveau et afficher un visage aussi reluisant que lors du dernier Mondial ? Au vu de son talent, il y a des raisons d'y croire. Mais pour cela, le Mancunien, dont on a encore du mal à définir le meilleur poste, va devoir un peu plus hisser son niveau de jeu, car plus aucun cadeau ne lui sera fait désormais. En somme, Pogba ne peut plus se cacher maintenant que Mourinho est parti.



Neville confiant, Solskjaer impatient



Pour Gary Neville, qui a défendu bec et ongles le Lusitanien, c'est le moment pour Pogba de justifier son statut. L'Anglais sent en tout cas que le champion du monde en est capable. «Manchester United est une meilleure équipe avec Paul Pogba. C'est la première chose à dire : il a un talent énorme, j'ai confiance en lui en tant que joueur.

En fait, je l'aimais bien quand il était au club quand il était jeune, ce n'est pas personnel» , a expliqué le consultant pour Sky Sports. Cela tombe bien, l'entraîneur intérimaire, Ole Gunnar Solskjaer, compte bien faire de Pogba son leader.

Interrogé l'été dernier, le Norvégien, qui a eu le Bleu sous ses ordres en équipe de jeunes en 2009-2010, le tient en haute estime. «Je construirais sans aucun doute l'équipe autour de lui. Je l'ai eu sous mes ordres avec David Gray et Etzaz Hussain. Le voir ici montre tout le chemin que le garçon a parcouru. Paul est un garçon fantastique. Espérons que nous puissions construire l'équipe autour de lui et le garder» , confiait-il. La balle est dans le camp de Pogba.