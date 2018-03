Manchester United : Pogba ou Mourinho, le club doit faire un choix

L'été s'annonce agité à Manchester United. De retour en Ligue des Champions, le club anglais s'est lamentablement pris les pieds dans le tapis contre le FC Séville (0-0, 1-2) dès les 8es de finale. Une sortie de route qui a révélé au grand jour les divergences au sein de la formation britannique. Des tensions qui vont devoir être réglées au plus vite pour que la situation ne s'enlise pas.



Pogba et Mourinho ne se parlent plus



La relation entre Paul Pogba (25 ans) et José Mourinho fait partie de ces soucis majeurs que les dirigeants doivent absolument corriger. Après un début de saison fort intéressant, le milieu de terrain, comme l'ensemble de ses partenaires, traverse une période bien plus compliquée. A tel point que l'ancien Turinois a perdu sa place dans l'entre-jeu, où le jeune Scott McTominay lui a souvent été préféré ces dernières semaines. Un affront pour Pogba, qui ne digère pas cette sanction de l'entraîneur portugais. Preuve que le Tricolore en veut terriblement à Mourinho, il ne lui adresse plus la parole, rapporte le Daily Mirror, devant désormais passer par son adjoint, Rui Faria, afin de lui transmettre indirectement ses messages. Une relation inexistante entre les deux hommes qui handicape forcément le club, en reconstruction continuelle depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013.



Pogba plus proche de la sortie mais…



Pour Mourinho, il ne fait désormais aucun doute sur le fait que Pogba doit être rapidement vendu. Ne sachant pas réellement comment positionner le Français sur le terrain pour en tirer le meilleur, le Special One est partisan de son départ l'été prochain afin de récupérer des liquidités non-négligeables pour rebâtir une équipe qui a sérieusement besoin de sang-neuf. De son côté, le joueur ne souhaite plus évoluer sous les ordres de Mourinho, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2020. Son agent, Mino Raiola, s'est d'ailleurs mis au travail pour tenter de lui trouver un point de chute. Tout sauf une mince affaire puisque Pogba, acheté pour 105 millions d'euros en 2016, ne sera pas bradé par ses supérieurs. Surtout, on imagine mal quel club pourrait mettre une grosse somme pour un joueur payé 17 M€ par an...