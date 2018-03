Manchester United : Mourinho est devenu totalement has been...

Ça lui pendait au nez... A force de jouer avec le feu, José Mourinho a fini par se brûler sévèrement les doigts. Car mardi, Manchester United a subi une humiliation de plus en prenant la porte dès les 8es de finale de la Ligue des Champions par le FC Séville (1-2). Une élimination dont l'entraîneur portugais est le principal responsable.



Une tactique archaïque



Mais ce qui est finalement le plus dramatique, c'est que la qualification andalouse est amplement méritée. Sur l'ensemble des deux matchs, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. A l'aller, les Red Devils ont pu compter sur un David De Gea de gala pour repousser les innombrables tentatives sévillanes et accrocher un résultat nul inespéré. A Old Trafford, le gardien espagnol n'était pas dans un grand soir. Et Manchester United l'a payé cash. Attendre que le dernier rempart fasse des miracles, c'est indigne d'une équipe de ce standing. Sur les 180 minutes de cette double confrontation, les Mancuniens n'en ont joué que 10. Celles durant lesquelles ils ont été menés après le doublé de Wissam Ben Yedder. Une réaction bien trop tardive. Symbole de ce football devenu archaïque, le double changement opéré par Mourinho en lançant Juan Mata et Anthony Martial pour revenir dans la partie.

Un désaveu complet pour le coach lusitanien.



Les joueurs ne répondent plus à Mourinho



Considéré comme un des plus grands tacticiens du 21e siècle, le Special One n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut à Porto, l'Inter Milan ou même lors de son premier passage à Chelsea. Lui qui a toujours su trouver les bons mots pour transcender ses joueurs et les mettre en condition pour performer, ne parvient plus à faire jaillir cette étincelle. Assez incompréhensible, d'autant plus qu'il dispose d'éléments dont il a tous validé le recrutement pour près de 350 millions d'euros depuis son arrivée à l'été 2016. Problème, plus personne ne répond.

En dehors de Romelu Lukaku, qui se débrouille comme il peut avec la tactique primaire mise en place, à savoir qu'on lui balance des ballons tout le match, les Red Devils sont incapables d'élever leur niveau de jeu. Paul Pogba et Alexis Sanchez, pourtant considérés comme des références à leurs postes respectifs, sont devenus des joueurs lambda sur lesquels il est devenu facile de taper pour justifier les prestations insuffisantes de Manchester United.



Mourinho a perdu le fluide



Avec une telle armada, se faire sortir par le FC Séville est un échec retentissant. Même s'il a relativisé cette élimination à l'issue de la rencontre, Mourinho ne peut pas justifier une telle sortie de route contre un adversaire largement à sa portée qui n'avait plus atteint les quarts de finale de la C1 depuis 60 ans. Surtout pas après la parodie de football proposée à Sanchez Pizjuan puis à Old Trafford alors que les Andalous ont longtemps fait preuve d'inefficacité.

Preuve que Mourinho n'y est plus, ses trois dernières éliminations en Ligue des Champions ont toutes eu lieu avec un match retour… à domicile. En 2014, Chelsea, qui avait arraché un bon 0-0 à l'aller contre l'Atletico Madrid, a été puni à Stamford Bridge (1-3) lors de la demi-finale retour. En 2015, c'est le Paris Saint-Germain, réduit à dix après l'expulsion de Zlatan Ibrahimovic, qui avait sorti les Blues (2-2 ap) au terme d'un 8e de finale retour épique. Cette nouvelle élimination prouve que Mourinho n'est plus l'entraîneur génial qu'il a été par le passé...